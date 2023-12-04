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Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Romanya'da Başlıyor

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Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Türkiye'nin temsilcileriyle birlikte Romanya'da başlıyor. Organizasyon, 5-10 Aralık tarihlerinde Otapeni kentinde gerçekleştirilecek.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın Romanya'da başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 5-10 Aralık tarihlerinde Otapeni kentinde yapılacak.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Samet Alkan, Doruk Tekin, Nida Eliz Üstündağ, Ekaterina Avramova ve Aleyna Özkan temsil edecek.

Kaynak: AA / Spor

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