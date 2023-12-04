Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Romanya'da Başlıyor
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Türkiye'nin temsilcileriyle birlikte Romanya'da başlıyor. Organizasyon, 5-10 Aralık tarihlerinde Otapeni kentinde gerçekleştirilecek.
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın Romanya'da başlayacak.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 5-10 Aralık tarihlerinde Otapeni kentinde yapılacak.
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Samet Alkan, Doruk Tekin, Nida Eliz Üstündağ, Ekaterina Avramova ve Aleyna Özkan temsil edecek.