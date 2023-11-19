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Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na Türkiye'den 8 Milli Sporcu

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Romanya'da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi. Türkiye'yi organizasyonda 8 milli sporcu temsil edecek.

Romanya'da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 5-10 Aralık tarihlerinde başkent Bükreş'te gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi organizasyonda 8 milli sporcu temsil edecek.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular şunlar:

Hüseyin Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Samet Alkan, Doruk Tekin, Merve Tuncel, Nida Eliz Üstündağ, Ekaterina Avramova, Aleyna Özkan.

Kaynak: AA / Spor

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