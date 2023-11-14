Avrupa Kick Boks Şampiyonasından madalya ile dönen sporcular Erzurum Valisi'ni ziyaret etti

Avrupa Kick Boks Şampiyonasından madalya ile dönen sporcular, başarılarını Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile paylaştı.

25 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonasında madalya kazanan Cebrail Gençoğlu, M. Enes Yanmaz, Furkan Akgün, Berat Önal, Arda Asıl Tahur ve Furkan Daşdemir, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Vali Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün eşlik ettiği sporcuları tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. 17 Kasım'da Portekiz'de düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası için sporculara ve teknik heyete başarılar diledi. - ERZURUM