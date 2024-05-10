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Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı

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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk sporcular, eleme müsabakalarında başarılı sonuçlar elde etti. Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan ferdi kata finaline çıktı. Türk erkek kata takımı ise finale yükseldi. Ayrıca, kadın kata takımı ve erkek kumite takımı üçüncülük finaline çıktı. Şampiyonada ayrıca birçok Türk sporcu üçüncülük finaline adını yazdırdı.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda eleme müsabakaları sona erdi.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Zadar kentindeki organizasyonda ferdi kata erkeklerde Ali Sofuoğlu ve kadınlarda Dilara Bozan adını finale yazdırdı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir'den oluşan erkek kata takımı ise Makedonya erkek kata takımını yenerek finale yükseldi.

Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya, Elif Karaboğa'dan oluşan kadın kata takımı ile Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, Sudenur Aksoy, Gülbahar Gözütok'tan oluşan kadın kumite takımı, Enes Bulut, Hasan Arslan, Ömer Faruk Yürür, Furkan Kayalı, Eren Akkurt, Umut Eren Gündoğ, Burak Uygur'dan oluşan erkek kumite takımı üçüncülük finaline çıktı.

Şampiyonada kadınlar kumite 50 kiloda Selvanur Akkurt Küçükoğlu, 55 kiloda Tuba Yakan, 61 kiloda Fatma Naz Yenen ile erkekler kumitede 60 kiloda Eray Şamdan, 75 kiloda Enes Bulut, 84 kiloda Hasan Arslan, +84 kiloda Kadir Furkan Genç de adlarını üçüncülük finaline yazdıran isimler oldu.

Para karate müsabakalarında ise Berkay Uslu bronz madalyanın sahibi olurken, Nesrin Cavadzade ise adını finale yazdırdı.

Kaynak: AA / Spor

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