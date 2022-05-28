Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite finalinde 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın... - Haberler

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Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite finalinde 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın...

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite finalinde 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın...

Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite finalinde 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın madalya kazandı.

Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite finalinde 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın madalya kazandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Avrupa Karate Şampiyonası Serap Özçelik Milli Sporcu İtalya Spor Haberler

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