Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite finalinde 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın... - Haberler

Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite finalinde 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın...
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite finalinde 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın madalya kazandı.
Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite finalinde 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın madalya kazandı.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor