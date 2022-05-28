Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya... - Haberler

Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya...
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.
Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.
AA / Erkan Tiryaki - Spor