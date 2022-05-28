Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite finalinde 67 kiloda milli sporcu Burak Uygur, Yunanistan'dan Dionysios Xenos'u yenerek altın madalya... - Haberler

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Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite finalinde 67 kiloda milli sporcu Burak Uygur, Yunanistan'dan Dionysios Xenos'u yenerek altın madalya...

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite finalinde 67 kiloda milli sporcu Burak Uygur, Yunanistan'dan Dionysios Xenos'u yenerek altın madalya...

Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite finalinde 67 kiloda milli sporcu Burak Uygur, Yunanistan'dan Dionysios Xenos'u yenerek altın madalya kazandı.

Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite finalinde 67 kiloda milli sporcu Burak Uygur, Yunanistan'dan Dionysios Xenos'u yenerek altın madalya kazandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Avrupa Karate Şampiyonası Milli Sporcu Burak Uygur Yunanistan Spor Haberler

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