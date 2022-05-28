Avrupa Karate Şampiyonası kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı. - Haberler

Avrupa Karate Şampiyonası kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Avrupa Karate Şampiyonası kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.
Avrupa Karate Şampiyonası kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor