Avrupa Karate Şampiyonası kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı. - Haberler

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Avrupa Karate Şampiyonası kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Avrupa Karate Şampiyonası kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Avrupa Karate Şampiyonası kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Avrupa Karate Şampiyonası kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Avrupa Karate Şampiyonası Altın Madalya Milli Sporcu Slovakya Spor Haberler

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