Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda İsviçre'ye yenildi. Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda İsviçre'ye yenildi. İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen turnuvada ay-yıldızlı ekip, İsviçre ile karşılaştığı son klasman maçını 13-2 kaybetti. Organizasyonda çıktığı 9 müsabakada galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılar, 21 takımın katıldığı şampiyonayı son sırada bitirdi. Spor AA / Mutlu Demirtaştan İspanya Türkiye İsviçre Spor Haberler

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