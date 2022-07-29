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Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası

Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası

Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda İsviçre'ye yenildi.

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Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda İsviçre'ye yenildi.

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen turnuvada ay-yıldızlı ekip, İsviçre ile karşılaştığı son klasman maçını 13-2 kaybetti.

Organizasyonda çıktığı 9 müsabakada galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılar, 21 takımın katıldığı şampiyonayı son sırada bitirdi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İspanya Türkiye İsviçre Spor Haberler

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