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Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası

Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası

Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda Danimarka ve Belçika'ya yenildi.

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Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda Danimarka ve Belçika'ya yenildi.

İspanya'nın Barcelona kentinde devam eden turnuvada ay-yıldızlı ekip, günü iki maçla tamamladı.

Türkiye, ilk karşılaşmasında Danimarka'ya 8-0, ikincisinde ise Belçika'ya 23-4 mağlup oldu.

Organizasyonda çıktığı sekiz müsabaka sonunda galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılar, yarın ikinci seri G Grubu'nda İsviçre'yle karşılaşacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Danimarka İspanya Türkiye Belçika Spor Haberler

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