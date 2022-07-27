Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda Hırvatistan ve Finlandiya'ya yenildi. Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda Hırvatistan ve Finlandiya'ya yenildi. İspanya'nın Barcelona kentinde devam eden turnuvada, ay-yıldızlı ekip, günü iki maçla tamamladı. Türkiye, ilk karşılaşmasında Hırvatistan'a 14-0, ikincisinde ise Finlandiya'ya 16-12 mağlup oldu. Organizasyonda çıktığı altı müsabaka sonunda galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılar, yarın ikinci seri G Grubu'nda Danimarka ve Belçika ile karşılaşacak. Spor AA / Doğa Kırmızıoğlu Hırvatistan Finlandiya İspanya Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.