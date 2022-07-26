Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda çıktığı iki maçı kaybetti. Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda çıktığı iki maçı kaybetti. İspanya'nın Barcelona kentinde devam eden turnuvada, ay-yıldızlı ekip, iki maç oynadı. Türkiye, ilk karşılaşmasında Avusturya'ya 15-0, ikincisinde ise Malta'ya 8-0 mağlup oldu. Organizasyonda çıktığı dört müsabaka sonunda galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılar, yarın ikinci seri G Grubu'nda Hırvatistan ve Finlandiya ile karşılaşacak. Spor AA / Doğa Kırmızıoğlu İspanya Türkiye Spor Haberler

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