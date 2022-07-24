Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası
AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, C Grubu'nda çıktığı iki maçı kaybetti.
Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, C Grubu'nda çıktığı iki maçı kaybetti.
İspanya'nın Barcelona kentinde bugün başlayan ve 30 Temmuz'a kadar devam edecek turnuvada ay-yıldızlı ekip, iki maç oynadı.
Türkiye, C Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Ukrayna'ya 20-0, ikincisinde ise Büyük Britanya'ya 15-0 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, iki yenilginin ardından C Grubu'nda son sırada yer aldı.
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor