Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, C Grubu'nda çıktığı iki maçı kaybetti. Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, C Grubu'nda çıktığı iki maçı kaybetti. İspanya'nın Barcelona kentinde bugün başlayan ve 30 Temmuz'a kadar devam edecek turnuvada ay-yıldızlı ekip, iki maç oynadı. Türkiye, C Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Ukrayna'ya 20-0, ikincisinde ise Büyük Britanya'ya 15-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, iki yenilginin ardından C Grubu'nda son sırada yer aldı. AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor İspanya Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.