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Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası

Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, C Grubu'nda çıktığı iki maçı kaybetti.

Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, C Grubu'nda çıktığı iki maçı kaybetti.

İspanya'nın Barcelona kentinde bugün başlayan ve 30 Temmuz'a kadar devam edecek turnuvada ay-yıldızlı ekip, iki maç oynadı.

Türkiye, C Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Ukrayna'ya 20-0, ikincisinde ise Büyük Britanya'ya 15-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, iki yenilginin ardından C Grubu'nda son sırada yer aldı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

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