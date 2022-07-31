Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda zafer İngiltere'nin oldu

İngiltere, 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Finali'nde Almanya'yı normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Finali'nde İngiltere ile Almanya, Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada İngiltere, 62'nci dakikada Ella Toone'un golüyle 1-0 öne geçti. Almanya, bu gole 79'uncu dakikada Lina Magull ile karşılık verdi: 1-1. Mücadelenin normal süresinde başka gol olmayınca 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçildi. İlk uzatma devresinde gol sesi çıkmadı. İngiltere, 110'uncu dakikada Chloe Kelly'nin golüyle karşılaşmada 2-1 öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca İngiltere, sahadan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

İngiltere Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman, kariyerinde 2'nci kez Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. 52 yaşındaki Hollandalı teknik direktör, 2017 yılında ülkesi Hollanda ile bu kupayı kazandıktan sonra 2022 yılında da İngiltere ile bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Wiegman, teknik direktör olarak Avrupa Şampiyonlarında çıktığı 12 maçtan da sahadan galibiyetle ayrıldı.