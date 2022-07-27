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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2022) Fransa'yı 2-1 yenen Almanya, adını finale yazdırdı.

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2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2022) Fransa'yı 2-1 yenen Almanya, adını finale yazdırdı.

İngiltere'de düzenlenen turnuvanın ikinci yarı final müsabakasında, Fransa ile Almanya, Milton Keynes kentiyle aynı adı taşıyan statta karşılaştı.

Almanya, 40. dakikada Popp'un golüyle öne geçmesine rağmen ataklarını sıklaştıran Fransa, 45. dakikada Frohms (kendi kalesine) ile fileleri havalandırdı ve ilk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci devrede oyunun kontrolünü ele alan Almanya, 76. dakikada Popp ile bir kez daha ağları sarstı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Almanya, finalde İngiltere'nin rakibi oldu. İki takım arasındaki mücadele, 31 Temmuz Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Almanya England Fransa Futbol Spor Haberler

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