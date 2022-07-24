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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

AA - Yunus Kaymaz - Spor
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 1-0 yenen Fransa, yarı finale çıktı.

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 1-0 yenen Fransa, yarı finale çıktı.

Turnuvadaki son çeyrek final maçında Fransa ile Hollanda karşılaştı.

Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmanın 102. dakikasında Eve Perisset'nin penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 yenen Fransa, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Fransa, yarı finalde 27 Temmuz Çarşamba günü Almanya ile karşı karşıya gelecek.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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