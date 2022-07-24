Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası
AA - Yunus Kaymaz - Spor
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 1-0 yenen Fransa, yarı finale çıktı.
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 1-0 yenen Fransa, yarı finale çıktı.
Turnuvadaki son çeyrek final maçında Fransa ile Hollanda karşılaştı.
Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmanın 102. dakikasında Eve Perisset'nin penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 yenen Fransa, adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Fransa, yarı finalde 27 Temmuz Çarşamba günü Almanya ile karşı karşıya gelecek.
AA / Yunus Kaymaz - Spor