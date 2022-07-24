Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 1-0 yenen Fransa, yarı finale çıktı. 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 1-0 yenen Fransa, yarı finale çıktı. Turnuvadaki son çeyrek final maçında Fransa ile Hollanda karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmanın 102. dakikasında Eve Perisset'nin penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 yenen Fransa, adını son 4 takım arasına yazdırdı. Fransa, yarı finalde 27 Temmuz Çarşamba günü Almanya ile karşı karşıya gelecek. AA / Yunus Kaymaz - Spor Spor Haberler

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