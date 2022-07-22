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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Belçika'yı 1-0 yenen İsveç, yarı finale çıktı.

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Belçika'yı 1-0 yenen İsveç, yarı finale çıktı.

Turnuvadaki üçüncü çeyrek final maçında İsveç ile Belçika karşılaştı.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Linda Sembrant'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İsveç, son dört takım arasına kaldı.

İsveç ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesi 26 Temmuz Salı günü oynanacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Belçika Futbol İsveç Spor Haberler

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