Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Belçika'yı 1-0 yenen İsveç, yarı finale çıktı. 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Belçika'yı 1-0 yenen İsveç, yarı finale çıktı. Turnuvadaki üçüncü çeyrek final maçında İsveç ile Belçika karşılaştı. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Linda Sembrant'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İsveç, son dört takım arasına kaldı. İsveç ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesi 26 Temmuz Salı günü oynanacak. AA / Yunus Kaymaz - Spor Belçika Futbol İsveç Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.