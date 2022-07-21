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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-0 yenen Almanya yarı finale yükseldi.

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-0 yenen Almanya yarı finale yükseldi.

Turnuvadaki ikinci çeyrek final maçında Almanya ile Avusturya karşılaştı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Lina Magull ve 90. dakikada Alexandra Popp'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Almanya, adını son dört takım arasına yazdırdı.

Almanya, yarı finalde Fransa-Hollanda maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Avusturya Almanya Futbol Spor Haberler

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