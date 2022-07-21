Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda uzatmalara giden maçta İspanya'yı 2-1 yenen İngiltere, yarı finale çıktı. 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda uzatmalara giden maçta İspanya'yı 2-1 yenen İngiltere, yarı finale çıktı. Ev sahibi İngiltere, turnuvanın ilk çeyrek final maçında İspanya ile karşılaştı. İspanya'nın 54. dakikada Esther Gonzalez'in golüyle öne geçtiği maçta, İngiltere 84. dakikada Ella Toone ile beraberliği yakaladı ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere sona erdi. 96. dakikada Georgia Stanway'in attığı golle skoru 2-1 yapan İngiltere, uzatma bölümünde üstünlüğünü koruyarak yarı final biletini aldı. İngiltere, yarı finalde İsveç-Belçika maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. AA / Yunus Kaymaz - Spor İspanya England Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.