Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Fransa'nın ardından çeyrek finale çıkan takım Belçika oldu.

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Fransa'nın ardından çeyrek finale çıkan takım Belçika oldu.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.

Son karşılaşmalar öncesi liderliği garantileyen Fransa, İzlanda ile 1-1 berabere kaldı. Fransa'nın golünü Malard, İzlanda'nın golünü penaltıdan Brynjarsdottir attı.

Belçika ise İtalya'yı de Caigny'nin 49. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.

Bu sonuçlarla 7 puanlı Fransa lider, 4 puana sahip Belçika ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Grubu 3 puanla tamamlayan İzlanda ve bir puanı bulunan İtalya, turnuvaya veda etti.

Böylece çeyrek finalde Fransa, Hollanda'nın, Belçika da İsveç'in rakibi oldu.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

İzlanda Belçika Fransa Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title