Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Fransa'nın ardından çeyrek finale çıkan takım Belçika oldu.
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Fransa'nın ardından çeyrek finale çıkan takım Belçika oldu.
İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.
Son karşılaşmalar öncesi liderliği garantileyen Fransa, İzlanda ile 1-1 berabere kaldı. Fransa'nın golünü Malard, İzlanda'nın golünü penaltıdan Brynjarsdottir attı.
Belçika ise İtalya'yı de Caigny'nin 49. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.
Bu sonuçlarla 7 puanlı Fransa lider, 4 puana sahip Belçika ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.
Grubu 3 puanla tamamlayan İzlanda ve bir puanı bulunan İtalya, turnuvaya veda etti.
Böylece çeyrek finalde Fransa, Hollanda'nın, Belçika da İsveç'in rakibi oldu.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor