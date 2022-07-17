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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu'nda İsveç ve Hollanda çeyrek finale yükseldi.

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu'nda İsveç ve Hollanda çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada C Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.

İsveç, Portekiz'i Angeldal (2), Asllani, Blackstenius ve Carole Costa'nın (kendi kalesine) golleriyle 5-0 yendi.

Hollanda ise İsviçre'yi Leuchter (2), Pelova ve Crnogorcevic'in (kendi kalesine) golleriyle 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 7 puana ulaşan takımlardan İsveç, averajla lider, Hollanda da 2'nci olarak son 8'e kaldı.

Birer puan toplayabilen İsviçre ve Portekiz ise turnuvaya veda etti.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Portekiz Hollanda Futbol İsveç Spor Haberler

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