Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2022) B Grubu'nda Almanya'nın ardından çeyrek final bileti alan takım İspanya oldu. 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2022) B Grubu'nda Almanya'nın ardından çeyrek final bileti alan takım İspanya oldu. İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada B Grubu karşılaşmaları tamamlandı. Çeyrek finale kalmayı önceden garantileyen Almanya, gruptaki son maçında Finlandiya'yı Sophia Kleinherne, Alexandra Popp ve Nicole Anyomi'nin attığı gollerle 3-0 yendi. Grubun diğer mücadelesinde İspanya, Danimarka'yı Marta Cardona'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından B Grubu'nda üçte üç yapan Almanya, 9 puanla lider, İspanya ise 6 puanla ikinci olarak çeyrek finale kaldı. Danimarka'nın 3 puanla tamamladığı turnuvaya Finlandiya puansız veda etti. Turnuvanın çeyrek finalinde Almanya-Avusturya ve İngiltere-İspanya eşleşmeleri oluştu. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor England İspanya Almanya Futbol Spor Haberler

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