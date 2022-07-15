Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2022) A Grubu'nda İngiltere'nin ardından çeyrek final bileti alan takım Avusturya oldu. 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2022) A Grubu'nda İngiltere'nin ardından çeyrek final bileti alan takım Avusturya oldu. İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın A Grubu'nda iki karşılaşma oynandı. Çeyrek finale kalmayı önceden garantileyen İngiltere, gruptaki son maçında Kuzey İrlanda'yı Fran Kirby, Beth Mead, Alessia Russo (2) ve Kelsie Burrows'un kendi kalesine attığı gollerle 5-0 yendi. Grubun diğer mücadelesinde Avusturya, Norveç'i Nicole Billa'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. A Grubu'nda üçte üç yapan İngiltere 9 puanla lider, Avusturya ise 6 puanla ikinci olarak son 8 takım arasına kaldı. Norveç'in 3 puanla tamamladığı turnuvaya Kuzey İrlanda puansız veda etti. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Spor Haberler

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