Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2022) Fransa çeyrek finale yükseldi. 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2022) Fransa çeyrek finale yükseldi. İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın D Grubu mücadelesinde İtalya ile İzlanda, 1-1 berabere kaldı. İzlanda'nın golünü Karolina Lea Vilhjalmsdottir, İtalya'nın golünü ise Valentina Bergamaschi attı. Grubun diğer mücadelesinde Fransa, Belçika'yı Kadidiatou Diani ve Griedge Mbock Bathy'nin golleriyle 2-1 yendi. Belçika'nın golünü Janice Cayman kaydetti. D Grubu'nda ikide iki yapan ve 6 puana ulaşan Fransa, lider olarak çeyrek finale kalmayı garantiledi. Grupta İzlanda 2, Belçika ve İtalya birer puanla sıralandı. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor İzlanda İtalya Fransa Futbol Spor Haberler

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