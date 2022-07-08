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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2022) iki grup maçı oynandı.

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2022) iki grup maçı oynandı.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın üçüncü gününde, B Grubu'ndaki ilk maçta İspanya, Finlandiya'yı 4-1 mağlup etti.

Milton Keynes'ta oynanan maçta İspanya'ya galibiyeti getiren golleri Paredes, Bonmati, Lucia Garcia ve Caldentey atarken, Finlandiya'nın tek golünü Sallström kaydetti.

Başkent Londra'da grubun diğer mücadelesinde ise Almanya, Magull, Schüller, Lattwein ve Popp'un golleriyle Danimarka'yı 4-0 yendi.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Finlandiya England İspanya Futbol Spor Haberler

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