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Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2 Devam Ediyor

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2, ikinci gün oynanan maçlarla devam etti. Türkiye ekibi Gaziantep Polisgücü, Fransa temsilcisi Cambrai HC ile 0-0 berabere kaldı. Diğer maçlarda ise HC 1972 Rakovnik, Edinburgh University HC'yi 4-2 yendi ve UCD Ladies HC, Swansea HC'yi 1-0 mağlup etti. Ayrıca AHTC Wien takımı, Siauliai Ginstrekte-Akademija'yı 5-0 mağlup etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2, ikinci gün oynanan maçlarla devam etti.

Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde, B Grubu'nda Türkiye ekibi Gaziantep Polisgücü, Fransa temsilcisi Cambrai HC ile 0-0 berabere kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında ise A Grubu'nda Çekya'nın HC 1972 Rakovnik takımı İskoçya temsilcisi Edinburgh University HC'yi 4-2, İrlanda'nın UCD Ladies HC ekibi karşılaştığı Galler'den Swansea HC'yi 1-0 yendi.

B Grubu'nda da Avusturya'nın AHTC Wien takımı, Litvanya temsilcisi Siauliai Ginstrekte-Akademija'yı 5-0 mağlup etti.

Gaziantep Polisgücü, yarın Siauliai Ginstrekte-Akademija ile şampiyonadaki üçüncü maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Spor

Gaziantep Türkiye Antalya Fransa Alanya Spor Güncel Haberler

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