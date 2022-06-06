Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası - Haberler

Gaziantep Polisgücü, Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası C2 final maçında İskoçya temsilcisi Clydesdale Western'e 2-1 mağlup oldu.

Alanya ilçesinde Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası C2'de (EuroHockey Club Challenge II Woman) Gaziantep Polisgücü, final maçında İskoçya temsilcisi Clydesdale Western Kulübü ile karşılaştı.

Rakibine 2-1 mağlup olan Gaziantep Polisgücü, üst gruba yükselme fırsatını kaçırdı. Şampiyonada İskoç temsilcileri Clydesdale Western Kulübü ile Avusturya'dan SV Arminen'i 5-0 mağlup eden Edinburgh University HC bir üst şampiyonada yer almayı başardı.

Gaziantep Polisgücü, organizasyondaki ilk maçında Avusturya ekibi Navax AHTP Wien'i 2-0 mağlup etmiş, ikinci karşılaşmasında İskoçya temsilcisi Edinburgh University HC'ye 5-2 yenilmiş ve üçüncü maçında ise İsviçre takımı HC Rotweiss Wettinge'i 3-2 mağlup etmişti. Gaziantep Polisgücü aldığı bu skorlarla adını final grubuna yazdırmıştı.

Karşılaşmaların ardından takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak turnuvaya çok iddialı hazırlandıklarını söyledi. Son dakikaya kadar şampiyonluğu kovaladıklarını anlatan kaplan, "Gaziantep Polisgücü Avrupa'da hep şampiyonluklar yaşamış bir takım. Maçımızı şansız şekilde 2-1 kaybettik. Artık bundan sonraki turnuvalara takımımızı hazırlayacağız. Biz çocuklarımıza güveniyoruz." dedi.

Kaplan aynı gün Danimarka'da erkekler Avrupa Şampiyonası maçlarının da olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Orada son iki dakikaya kadar 2-1 öndeydik. Son dakikalarda yediğimiz 2 golle orada da maalesef maç kaybettik. Kısmet, bugün şans yanımızda değildi. Özellikle erkek takımımızın ettiği mücadelede Danimarka Konsolosluğunun 4 yabancı oyuncuya vize vermemesinin sonuca etki etti. Vize engellemesinden dolayı takımımız şampiyonaya 14 kişiyle gitti. Orada da çocuklarımız değişmeden, yedeksiz bir şekilde maçları oynayıp finale kadar çıktılar. Şampiyonluğu son dakikada şanssız bir şekilde verdiler. Hem onlar hem kızlarımız bizim gönlümüzün şampiyonu. Polisgücü'nün hedefi her zaman şampiyonluktur. Bundan sonraki turnuvalara da şampiyonluk parolasıyla hazırlanacağız."