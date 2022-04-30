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Avrupa Judo Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Avrupa Judo Şampiyonası

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde 5 milli sporcu mücadele etti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde 5 milli sporcu mücadele etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 63 kiloda Ayten Yeksan, 70 kiloda Minel Akdeniz, erkekler 73 kiloda Umalt Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak ikinci turda, kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel ise ilk karşılaşmalarında rakiplerine yenildi.

Şampiyonanın son gününde yarın kadınlar 78 kiloda Hilal Öztürk, Sebile Akbulut, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın ve +100 kiloda Munir Ertuğ madalya mücadelesi verecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Milli Sporcu, Bulgaristan, Türkiye, Judo, Spor, Haberler

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