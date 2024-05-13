Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası, 20 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre turnuvaya, ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Galler, İngiltere, İskoçya, İtalya, Polonya, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan'ın milli takımları katılacak.

2015'ten sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olmaya çalışacak ay-yıldızlılar; Fransa, Polonya ve Belçika'nın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek.

Karşılaşmalar İsmail Ogan, SB Sport ve Calista statlarında yapılacak.

Grup aşaması 20-26 Mayıs tarihlerinde, çeyrek finaller 28 Mayıs, yarı finaller 30 Mayıs, final ve 3'üncülük maçları ise 1 Haziran'da oynanacak.

Teknik direktörlüğünü Ramazan Karacif'in yaptığı İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Mert, Recep Arınç Orta, Melih Enes Kantar, Tolga Alkan, Emirhan Doğan, Emre Kılınç, Ahmet Ergin, Mahmut Aktaş, Mustafa Genç, Serhat Başaran, Murat Bek, Emrecan Dönmez, Zübeyir Nalbant, Muhammed Emin Yıldız, İsmail Arda Yamaç, İmamettin Sunmez, Zindan Altın, İsmail Kardaş, Mert Ali Özen, Musa Bulut, Eyüp İnan, Mete Kılıç, Muhammed Mustafa Yıldız