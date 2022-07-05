Avrupa ikincisi Şahin: "Hedefim şampiyon olarak bayrağımızı göndere çektirmek" - Haberler

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Avrupa ikincisi Şahin: "Hedefim şampiyon olarak bayrağımızı göndere çektirmek"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Avrupa ikincisi Şahin: 'Hedefim şampiyon olarak bayrağımızı göndere çektirmek'

Muaythai sporunda Avrupa ikincisi ve 2 kez Türkiye Şampiyonu olan genç sporcu Kemal Muhsin Şahin, "Hedefim şampiyon olarak bayrağımızı orada göndere çektirmek" dedi.

Muaythai sporunda Avrupa ikincisi ve 2 kez Türkiye Şampiyonu olan genç sporcu Kemal Muhsin Şahin, "Hedefim şampiyon olarak bayrağımızı orada göndere çektirmek" dedi.

Muaythai sporcusu Samsunlu Kemal Muhsin Şahin, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile birlikte Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti. 2 kez Türkiye Şampiyonu ve Avrupa ikincisi olan Havzalı genç sporcu Kemal Muhsin Şahin, ziyarette "Ağustos ayında Malezya'da yapılacak dünya şampiyonasında 81 kilo gençlerde ülkemizi temsil etme gurunu yaşayacağım. Hedefim şampiyon olarak bayrağımızı orada göndere çektirmek" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Şahin'e ziyaretinden ötürü teşekkür ederek "Kardeşimiz inşallah Malezya'dan şampiyonluk ile dönecek, buna yürekten inanıyorum. Böyle başarılı gençlerimizin çıkması hem bizleri gururlandırıyor hem de gençlerimize rol model olarak örnek teşkil ediyorlar. Bize yaşattığı gurur için kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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