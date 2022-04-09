Avrupa ikincisi boksör Gizem Özer, Dünya Şampiyonası'nda derece peşinde

İSTANBUL (AA) - Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Gizem Özer (21), mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda da başarılı bir sonuç almak için günde çift antrenman yapıyor.

Elazığ'da 2017'de boksa başlayan Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Özer, milli takım antrenörü Cemil Döndü yönetimindeki 5 yıllık kariyerinde farklı kategorilerde 4 kez Türkiye şampiyonluğu ile 2018'de Ukrayna'da yapılan Uluslararası Karpatan Boks Turnuvası'nda 3'üncülük elde etti.

Hırvatistan'ın Porec kentinde 12-24 Mart tarihlerinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Özer, 31 Mart'ta Balıkesir Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Boks

Uni-lig Türkiye Şampiyonası'nda da birinci oldu.

Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda derece yapmak isteyen Özer'in ana hedefi ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alabilmek.

"Hiç durmadan yıllarca çalıştım"

Gizem Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de yaşadığı mahallede boksla ilgilenen bir arkadaşından etkilenerek bu branşa yöneldiğini aktardı.

Bu kararını bildirdiğinde ailesinin, kız çocuğu olduğu için zarar görür endişesiyle önce karşı çıktığını, ardından kendisindeki kararlılığı görünce destek olduğunu ifade eden Özer, "Daha sonra Cemil hocamla

tanıştım. Cemil hocam çok yetenekli olduğumu söyledi ve uzun süre birlikte çalıştık." dedi.

Özer, boksa başladıktan sonra ilk hedefinin Türkiye şampiyonluğu yaşayıp, uluslararası müsabakalarda ülkesini temsil etmek olduğunu ve bu hayalini gerçekleştirmek için sabah akşam antrenman yaparak kendisini güçlendirmeye çalıştığını dile getirdi.

Emeklerinin sonucunda madalyalar elde ettiğini aktaran Özer, şu ifadeleri kullandı:

"22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Hollandalı, Ukraynalı ve Finlandiyalı rakipleri yenerek adımı finale yazdırdım. Altın madalyayı alıp İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyordum. Ancak kıl payı kaçırdım. Sabah akşam hiç durmadan yıllarca çok çalıştım. Şu anki hedefim İstanbul'da yapılacak Dünya Boks Şampiyonası'ndan iyi bir başarıyla Elazığ'a dönmek. İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Daha sonra Dünya Şampiyonası'nda alacağım derecelerle olimpiyatları hedeflemek istiyorum."

Döndü: "Çalışmalarımızı titizlikle yaptık"

Milli sporcunun antrenörü Cemil Döndü, Gizem Özer'in boksa geç başlamasına rağmen yeteneğiyle çok kısa sürede iyi bir kariyer elde ettiğini dile getirdi.

Özer'in özverili çalışması sonucunda Hırvatistan'da elde ettiği başarıyla kendilerini gururlandırdığını aktaran Döndü, "Gizem ile şampiyonalara günde çift antrenman yaparak hazırlanıyorduk. Özel bir antrenman programımız vardı. Çalışmalarımızı titizlikle yaptık. Fizik, teknik, taktik, çabukluk, kuvvet çalışmalarımızı yapıyorduk. Cenabı Allah nasip etti. Çalışana Allah veriyor. Tabii o çalışmaların akabinde Gizem ülkemize Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya getirdi. Dünya Boks Şampiyonası'nda da ülkemizi temsil edecek. Ondan yine madalya bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.