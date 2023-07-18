Avrupa Hentbol Federasyonu'ndan Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen Avrupa Kupası 2023-2024 sezonunda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi. Kadınlar ikinci turda Bosna Hersek ekibi RK Hadzici ile karşılaşacak olan Konyaaltı Belediyespor, ilk maçını deplasmanda, ikincisini ise evinde oynayacak. Erkekler birinci turda Beşiktaş, Ukrayna ekibi Donbas'ı ağırlayacak. Spor Toto ise Finlandiya temsilcisi IFK karşısında deplasmanda mücadele edecek. Beykoz Belediyesi, Belçika temsilcisi HC Vise BM karşısında ilk maçına evinde çıkacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise Norveç'in Runar Sandefjord takımıyla deplasmanda karşılaşacak.