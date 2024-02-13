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Avrupa Halter Şampiyonası'nda Mustafa Eliş 6. ve 5. oldu

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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 61 kiloda Mustafa Eliş, koparmada 6'ncı, silkmede ise 5'inci sırayı aldı. Şampiyonada yarın erkekler 67 kiloda Kaan Kahriman ile Ferdi Hardal, TSİ 21.00'de madalya mücadelesine çıkacak.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 61 kiloda Mustafa Eliş, koparmada 6'ncı, silkmede ise 5'inci sırayı aldı.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci günü akşam seansında milli sporculardan Mustafa Eliş, 61 kiloda koparmada 119 kiloluk kaldırışıyla 6'ncı, silkmede ise 146 kiloluk derecesiyle 5'inci, toplamda ise 265 kilo ile 6. oldu.

Bulgaristan'dan Ivan Dimov, koparmada 130 kiloluk kaldırışıyla birinci olurken, silkmede 150 kilo ile bronz madalya kazandı.

Silkmede ise Bulgaristan'dan Gabriel Marinov 160 kiloluk derecesiyle birinci sıraya yerleşirken, toplamda da bu sporcu 281 kilo ile birincilik elde etti.

Şampiyonada yarın erkekler 67 kiloda Kaan Kahriman ile Ferdi Hardal, TSİ 21.00'de madalya mücadelesine çıkacak.

Kaynak: AA / Spor

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