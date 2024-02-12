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Avrupa Halter Şampiyonası'nda Duygu Alıcı Gümüş Madalya Kazandı

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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda Duygu Alıcı, koparmada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda Duygu Alıcı, koparmada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün akşam seansında kadınlar 49 kiloda milli sporculardan Duygu Alıcı ve Medine Bilicier, madalya için mücadele etti.

Duygu Alıcı koparmada 78 kilo ile gümüş madalya kazandı. Medine Bilicier ise koparmada 74 kiloluk kaldırışıyla 4. sırada yer aldı.

Duygu Alıcı ve Medine Bilicier, silkmede ise talep ettikleri kiloları kaldırmakta başarılı olamadı.

Şampiyonada yarın kadınlarda 55 kiloda Burcu Alıcı, erkeklerde ise 55 kiloda Muammer Şahin ve Harun Algül, 61 kiloda Mustafa Eliş madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA / Spor

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