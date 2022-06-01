Avrupa Halter Şampiyonası - Haberler

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Avrupa Halter Şampiyonası

AA - Emrah Oktay - Spor
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Avrupa Halter Şampiyonası

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 71 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Aysel Özkan, koparmada 98 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 71 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Aysel Özkan, koparmada 98 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Aysel Özkan, koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyaya ulaştı. Milli halterci, silkmede 115, toplamda da 213 kilo kaldırdı.

Organizasyonda 5. gün sonunda milliler, madalya sayısı 6 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 15'e çıkardı.

Şampiyonanın 6. gününde 76 kiloda Dilara Uçan podyuma çıkacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

Bronz Madalya Milli Sporcu Aysel Özkan Halter Spor Haberler

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