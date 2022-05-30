Avrupa Halter Şampiyonası - Haberler

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Avrupa Halter Şampiyonası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Avrupa Halter Şampiyonası

Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Arnavutluk'ta süren Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede ikinci oldu.

Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Arnavutluk'ta süren Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede ikinci oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular yarıştı.

Erkekler 67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Fehmi, silkmede 167 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Milli Sporcu Türkiye Halter Milli Spor Haberler

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