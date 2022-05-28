Avrupa Halter Şampiyonası - Haberler

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Avrupa Halter Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
Avrupa Halter Şampiyonası

Milli halterci Şaziye Erdoğan, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli halterci Şaziye Erdoğan, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran'da bugün 39 ülkeden 326 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyonun ilk gününde, kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan ve Cansu Bektaş podyuma çıktı.

Milli halterci Şaziye Erdoğan, koparmada 73 kilo, silkmede 90 kilo ve toplamda 163 kiloyla 3 altın madalya alarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Aynı kategoride mücadele eden milli sporcu Cansu Bektaş ise silkmede 85, toplamda ise 153 kiloluk derecesiyle 2 gümüş madalya kazandı. Milli sporcu koparmada ise 68 kiloluk derecesiyle dördüncü oldu.

Organizasyonun yarınki müsabakalarında ise erkekler 55 kiloda Muammer Şahin, Muhammet Akkaya, 61 kiloda Ferdi Hardal, Kaan Kahriman, kadınlar 55 kiloda ise Duygu Alıcı podyuma çıkacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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