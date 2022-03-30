Avrupa Güreş Şampiyonu Aktürk: 100'üncü altın madalya bana nasip oldu, gururluyum

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kilogramda mindere çıkan Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı. Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde 100'üncü altın madalyasını kazanan Aktürk, "100'üncü altın madalyayı almak bana nasip oldu. U23'te Avrupa şampiyonu olmuştum, burada da şampiyon olduğum için gururluyum" dedi.

Mart ayı başında Bulgaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, ilk kez büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti. Finale yükselen milli sporcu, Bulgar rakibi Ahmed Sultanovich Bataev'e karşı mindere çıktı. Karşılaşmayı 6-1 kazanan Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu. Aktürk, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazanırken, Avrupa şampiyonaları tarihinde ise Türkiye'nin 100'üncü altın madalyasını kazanmış oldu.

Şampiyon Feyzullah Aktürk'ü kutlayan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "20 günde iki kez Avrupa şampiyonu olan aslan burada. Bunu yaşamak, görebilmek çok önemli. Feyzullah'ın yüreğine sağlık. Biz bir söz verdik, 'Sporcularımız geriye adım atmayacak' dedik. Sporcularıma ve ekibime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.