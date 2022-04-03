Avrupa Güreş Şampiyonası'nda son madalya, Burak Akbudak'tan geldi
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Burak Akbudak, bronz madalyanın sahibi oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Burak Akbudak, bronz madalyanın sahibi oldu.
Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında grekoromen stilde son madalya, Burak Akbudak'tan geldi. 82 kiloda güreşen Akbudak, bronz madalya maçında Alman Pascal Eisele'yı 6-1 yenerek Avrupa üçüncüsü olarak minderden ayrıldı.
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Spor