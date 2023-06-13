Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Cemal Yusuf Bakır bronz madalya kazandı

Arnavutluk'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Cemal Yusuf Bakır, bronz madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Tiran'da yapılan organizasyona grekoromen stil müsabakalarıyla devam edildi. Mili güreşçi Cemal Yusuf Bakır, 110 kilo bronz madalya müsabakasında Estonyalı Renar Joonas ile karşılaştı. Rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenen milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'yi 60 kiloda temsil eden Halil Çınar, yarı finalde Gürcü Saba Surmanidze'yi 5-4 mağlup ederek finale yükseldi. Milli güreşçi, yarın finalde Belaruslu Kiryl Valeuski ile karşılaşacak. Yarı finalde rakiplerine yenilen Mehmet Hanifi Sarp (45 kilo) ve Ömer Altaş (51 kilo) ise yarın bronz madalya müsabakasına çıkacak.