Üye Girişi
Haberi Paylaş
Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen Stil Müsabakalarıyla Başladı

Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen Stil Müsabakalarıyla Başladı

Spor Haberleri

Arnavutluk'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalar gerçekleştirildi. Türk milli sporcu Cemal Yusuf Bakır, yarı finalde mağlup oldu ve bronz madalya maçına çıkacak.

Arnavutluk'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da yapılan organizasyonda grekoromen stilde 48, 55, 65, 80 ve 110 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi.

Milli sporcu Cemal Yusuf Bakır, 110 kilo yarı finalinde Gürcü Saba Chilashvili'ye 5-3 mağlup oldu. Cemal Yusuf Bakır, yarın bronz madalya maçına çıkacak.

Şampiyonanın ikinci gününde yarın grekoromen stilde 45, 51, 60, 71 ve 92 kiloda sporcular mücadele edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Yusuf Bakır Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title