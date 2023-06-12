Arnavutluk'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalar gerçekleştirildi. Türk milli sporcu Cemal Yusuf Bakır, yarı finalde mağlup oldu ve bronz madalya maçına çıkacak.

Arnavutluk'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da yapılan organizasyonda grekoromen stilde 48, 55, 65, 80 ve 110 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi.

Milli sporcu Cemal Yusuf Bakır, 110 kilo yarı finalinde Gürcü Saba Chilashvili'ye 5-3 mağlup oldu. Cemal Yusuf Bakır, yarın bronz madalya maçına çıkacak.

Şampiyonanın ikinci gününde yarın grekoromen stilde 45, 51, 60, 71 ve 92 kiloda sporcular mücadele edecek.