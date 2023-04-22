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Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Sabah Saleh Sharıat'ı 2-1 yenerek 12. Avrupa şampiyonluğunu...

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Sabah Saleh Sharıat'ı 2-1 yenerek 12. Avrupa şampiyonluğunu...

Spor Haberleri

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Sabah Saleh Sharıat'ı 2-1 yenerek 12. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Sabah Saleh Sharıat'ı 2-1 yenerek 12. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Kayaalp Spor Haberler

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