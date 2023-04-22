Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Sabah Saleh Sharıat'ı 2-1 yenerek 12. Avrupa şampiyonluğunu...
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Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Sabah Saleh Sharıat'ı 2-1 yenerek 12. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Sabah Saleh Sharıat'ı 2-1 yenerek 12. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor