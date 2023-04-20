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Avrupa Güreş Şampiyonası

Avrupa Güreş Şampiyonası

Spor Haberleri

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Evin Demirhan Yavuz ile Nesrin Baş??????? bronz madalya elde etti.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Evin Demirhan Yavuz ile Nesrin Baş??????? bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz, Polonyalı Anna Lukasiak'ı 6-2 yenerek, 68 kiloda yarışan Nesrin Baş ise Çekyalı rakibi Adela Hanzlickova'nın sakatlığı sebebiyle müsabakaya çıkamaması sonrası bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Evin Demirhan Nesrin Baş Spor Haberler

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