Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde milli sporcular Kerem Kamal ve Murat Fırat finale yükseldi.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Kerem Kamal, yarı finalde Azerbaycanlı Murad Mammadov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek adını finale yazdırdı.

67 kiloda mücadele eden Murat Fırat da yarı finalde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'u 2-0 yenerek finale çıktı.

Yarın yapılacak finallerde Kerem, Bulgaristan'dan Edmond Armen Nazaryan, Murat ise ev sahibi ülkeden Krisztian Istvan Vancza ile karşılaşacak.

Öte yandan 82 kiloda güreşen Burhan Akbudak, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etmek için yarın repesajda Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşı karşıya gelecek.

Milli güreşçiler Beytullah Kayışdağ (97 kilo) ve Cengiz Arslan (72 kilo) ise organizasyona veda etti.