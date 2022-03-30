Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 86 kiloda mücadele eden Osman Göçen, bronz madalya kazandı.

Başkent Budapeşte'de yapılan organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Osman Göçen, bronz madalya müsabakasında İsrailli Uri Kalashnikov ile karşılaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı kazanan Osman, Avrupa şampiyonalarında büyüklerde ilk madalyasını elde etti.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Osman Göçen, dün yarı final maçında sakatlık yaşadığını söyledi.

İkinci kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katıldığını belirten milli güreşçi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene altın madalya için geldim. Yarı finalde son dakikada talihsiz sakatlığım oldu. Maçtan sonra üstüne basamıyordum. Doktorumuz müdahale etti, çok şükür maça bandajla da olsa çıkabildim. Üçüncü oldum, bu madalyamı aileme armağan ediyorum. Büyüklerdeki ilk madalyamı aldım. Asıl hedefim, 2024 Paris Olimpiyatları. Allah izin verirse oradan madalyayla döneceğim."