Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) mücadele edecek voleybol milli takımlarının grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde 23-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, B Grubu'nda Çekya, Polonya ve Belçika ile mücadele edecek.

19 Yaş Altı Kız Milli Takımı ise A Grubu'nda Romanya, Polonya ve Bulgaristan ile karşılaşacak.