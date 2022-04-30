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Avrupa Gençlik Olimpik Festivali

AA - Musa Samur - Spor
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Avrupa Gençlik Olimpik Festivali

Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) mücadele edecek voleybol milli takımlarının grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) mücadele edecek voleybol milli takımlarının grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde 23-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, B Grubu'nda Çekya, Polonya ve Belçika ile mücadele edecek.

19 Yaş Altı Kız Milli Takımı ise A Grubu'nda Romanya, Polonya ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

AA / Musa Samur - Spor

voleybol, Polonya, gençlik, Milli, Spor, Haberler

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