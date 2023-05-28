Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu

Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 4-9 Temmuz tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye'yi 10'u kadın 17 milli sporcu temsil edecek.