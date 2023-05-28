Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu
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Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 4-9 Temmuz tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye'yi 10'u kadın 17 milli sporcu temsil edecek.
Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 4-9 Temmuz tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek.
Şampiyonada Türkiye'yi 10'u kadın 17 milli sporcu temsil edecek.
Gençler Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak sporcuların isimleri şu şekilde:
Kadınlar: Belis Şakar, Burcunaz Narin, Defne Tanığ, Ekin Nazlı Okudur, Ela Naz Özdemir, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Özlem Yetim, Sudem Denizli, Talya Erdoğan.
Erkekler: Ahmet Burak Işık, Aykut Mert İravul, Emir Batur Albayrak, Kuzey Tuncelli, Muhammed Yusuf Özden, Tolga Temiz, Tuncer Berk Ertürk.