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Avrupa Gençler Triatlon Kupası'na katılacak milli sporcular Ordu'da kampa girdi

Avrupa Gençler Triatlon Kupası'na katılacak milli sporcular Ordu'da kampa girdi

Spor Haberleri

Romanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Triatlon Kupası'na katılacak milli sporcuların Ordu kampı başladı.

Romanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Triatlon Kupası'na katılacak milli sporcuların Ordu kampı başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 17-18 Haziran tarihlerinde Izvorani şehrinde yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi Hatice Buse Ertekin, Mürya Karayel, Selinay Tuğçe Kır, Delfin Eylül Avcı, Türker Kemal Kıyak ve Arda Aracı temsil edecek.

Milli takım, 15 Haziran Perşembe günü organizasyonun yapılacağı Romanya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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