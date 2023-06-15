Avrupa Gençler Şampiyonası Başakşehir'de devam ediyor

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu (ECMP) ile Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) tarafından Başakşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası, ikinci gün mücadeleleriyle devam ediyor. 15 ülkeden 36 kadın ile 46 erkek pentatlet yarışıyor.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu (ECMP) ile Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) tarafından Başakşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası, ikinci gün mücadeleleriyle devam etti.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde yapılan ve "engel parkuru" disiplininin dünyada ilk kez uygulandığı organizasyonda, 15 ülkeden 36 kadın ile 46 erkek pentatlet yarışıyor.

Türkiye adına 4 kadın, 4 erkek olmak üzere 8 sporcunun yarıştığı organizasyon, "engel parkuru", "eskrim", "yüzme", "koşu" ve "atış" disiplinlerinde yapılıyor.

Eleme yarışlarında en fazla puan alan 36 kadın ve 36 erkek sporcu, 17 Haziran'daki eskrim sıralama turunun ardından 18 Haziran'da gerçekleştirilecek finallerde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Şampiyona, 19 Haziran'da yapılacak ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke takımının yarışacağı Karışık Bayrak Yarışı ile son bulacak.

Turnuvanın ilk günündeki kadınlar bayrak yarışında Türkiye adına Ayşen Bensu Gül ve Belemir Almira Dede, 1104 puan alarak üçüncü olmuş ve bronz madalya kazanmıştı.

Çakır: "İlgiyi anlamlı bulduk"

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, organizasyona gösterilen ilginin beklentilerini karşıladığını söyledi.

Çakır, geçtiğimiz yıl kendilerine verilen organizasyonları başarıyla yaptıklarını vurgulayarak, "Geçen yıl ilk kez 2 tane Dünya Kupası gerçekleştirdik ve bir de final verdiler. Bu yıl ise 4 yarış düzenliyoruz. Önümüzdeki ay yine burada 19 yaş altı şampiyonası olacak. Dünyanın farklı farklı ülkelerinden gelecekler. Bu yıl güzel bir ilgi var. Misafirlerimiz organizasyonu pozitif buluyorlar." diye konuştu.

Pentatlonu topluma anlatabilmek adına açık bir alan seçtiklerini dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Rüşdümüzü geçen yıl ispat ettiğimiz için bize 4 organizasyon verdiler. Buradaki organizasyonları en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Türkiye'ye organizasyon getirmek için mücadele ediyoruz. Bu organizasyonu Başakşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Başakşehir İlçe Spor Gençlik Müdürlüğünün tesislerini kullanıyoruz. Bilinçli olarak millet bahçesinde gerçekleştirdik. Toplumun bu sporu görmesi ve branşı daha iyi anlatabilmek için burayı seçtik. Biz sporun halkla bütünleşmesi için böyle bir alanı istedik. Gösterilen ilgiyi de anlamlı bulduk. Eminim finalde daha fazla kalabalıkla karşılaşacağız."