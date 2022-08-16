Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası İngiltere'de başladı

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lilleshall kentindeki organizasyonda sıralama atışları gerçekleştirildi.

Yunus Emre Arslan, Yusuf Bahadır Eryılmaz ve Eren Kırca'dan oluşan 18 Yaş Altı Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, daha önce 2 bin 107 puanla ABD'ye ait dünya rekorunu 2 bin 109 puanla kırarak takımlar sıralamasında birinci oldu.

Irmak Yüksel-Eren Kırca ikilisi ise 1387 puanla Danimarka'ya ait 18 yaş altı makaralı yay karışık takım Avrupa rekorunu 1393 puanla kırarak ilk sırayı aldı.

Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir ve Kutay Tek'ten oluşan 18 Yaş Altı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Fransa'ya ait 2 bin 7 puanlık Avrupa rekorunu egale etti.

Efdal Hatice Köse, Irmak Yüksel ve Begüm Yuva'nın yer aldığı 18 Yaş Altı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı da sıralama atışlarını birinci sırada tamamladı.

21 ve 18 yaş altı kategorilerinde düzenlenen organizasyon, 20 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.